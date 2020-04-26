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Merdivenden düşen otizmli Kevser, yaşamını yitirdi

'ın Sandıklı ilçesinde, merdivenden düşüp, başını sert zemine vuran otizmli Kevser Karakaya (12), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 15:50 ABONE OL
Merdivenden düşen otizmli Kevser, yaşamını yitirdi

Olay, sabah saatlerinde Menteş köyünde meydana geldi. Ali ve Hatice Karakaya çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan ve otizm tanısı olan Kevser Karakaya, iddiaya göre dengesini kaybederek merdivenden düştü. Başını sert zemine vuran Kevser Karakaya, ağır yaralandı. Yaralı çocuk, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kevser Karakaya'nın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konurken, savcılığın olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

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Merdivenden düşen otizmli Kevser, yaşamını yitirdi
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