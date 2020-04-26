MUKABELE SAATLERİ VE KANALLARI: Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda? TV'de mukabele saatleri ve kanalları 2020! Diyanet TV!

Ramazan ayının gelmesi ile Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan mukabele geleneği bu sene de devam edecek. Kur-an'ı Kerim okumak ve dinlemek isteyen vatandaşlar "Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Corona virüsü nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınmayacak, toplu iftarlar yapılmayacak. Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının getirilmesinden dolayı evlerinden takip eden vatandaşlar canlı yayınlara yoğun ilgi gösteriyor. Buna göre; Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda? Mukabele saatleri ve kanalları neler? İşte Diyanet TV ile mukabele saatleri!

RAMAZAN MUKABELESİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ramazan mukabelesi saatleri ve kanalları merak edilmeye başlandı. Mukabele geleneği her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da devam edecek. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar canlı yayınlardan takip edebilecekler. Buna göre; Diyanet TV ile Ramazan mukabelesi!