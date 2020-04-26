Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri MUKABELE SAATLERİ VE KANALLARI: Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda? TV'de mukabele saatleri ve kanalları 2020! Diyanet TV!

: mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda? TV'de mukabele saatleri ve kanalları 2020! TV!

Mübarek ayına girmemiz ile birlikte pek çok sorunun yanıtı araştırılır oldu. Bunlardan en çok merak edileni de mukabele saatleri ve yayınlandığı kanallar olmaktadır. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gecede ilk sahura kalkan vatandaşlar İslam alemi açısından önemli bir yer tutan mukabele geleneğini bu sene de devam ettirecek. Mukabele dinlemek isteyenler canlı yayınlara ilgi gösterirken corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağının olması televizyon kanallarına olan ilgiyi de arttırdı. TV'de her gün yayınlanan , hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 26.4.2020 12:13 ABONE OL
MUKABELE SAATLERİ VE KANALLARI: Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda? TV'de mukabele saatleri ve kanalları 2020! Diyanet TV!

Ramazan ayının gelmesi ile Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan mukabele geleneği bu sene de devam edecek. Kur-an'ı Kerim okumak ve dinlemek isteyen vatandaşlar "Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Corona virüsü nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınmayacak, toplu iftarlar yapılmayacak. Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının getirilmesinden dolayı evlerinden takip eden vatandaşlar canlı yayınlara yoğun ilgi gösteriyor. Buna göre; Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda? Mukabele saatleri ve kanalları neler? İşte Diyanet TV ile mukabele saatleri!

RAMAZAN MUKABELESİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ramazan mukabelesi saatleri ve kanalları merak edilmeye başlandı. Mukabele geleneği her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da devam edecek. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar canlı yayınlardan takip edebilecekler. Buna göre; Diyanet TV ile Ramazan mukabelesi!

DİYANET TV RAMAZAN MUKABELESİ CANLI YAYIN DİNLEMEK VE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MUKABELE SAATLERİ VE KANALLARI: Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda? TV'de mukabele saatleri ve kanalları 2020! Diyanet TV!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA