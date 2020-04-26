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MESAJLARI: nedir? Dünya Pilotlar Günü anlam ve önemi nelerdir?

26 Nisan olarak kutlanmaktadır. Pilot yakınları, ailesi olanlar bu özel günü kutlamak için mesajlarını sabah saatlerinden itibaren internet üzerinden araştırmaya başladılar. Türkiye Havayolu Pilotları (TALPA) ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'de 26 Nisan 2000 yılından beri Türkiye Pilotlar Günü kutlanmaktadır. Türkiye'nin ilk pilotu Fesa Evrensev'in 26 Nisan 1912 tarihinde gerçekleştirdiği ilk uçuş olması sebebiyle bu tarihte kutlanan ? Dünya Pilotlar Günü anlam ve önemi nelerdir? İşte en güzel !

Giriş Tarihi: 26.4.2020 11:49 ABONE OL
PİLOTLAR GÜNÜ MESAJLARI: Dünya Pilotlar Günü nedir? Dünya Pilotlar Günü anlam ve önemi nelerdir?

anlam ve önemi merak edilirken 26 Nisan tarihi olarak kabul edilmektedir. Türkiye'nin ilk pilotu Fesa Evrensev'İn ilk uçuşusunu 26 Nisan 1912 tarihinde gerçekleştirmesi ile birlikte 26 Nisan 2000 yılından beridir de Dünya Pilotlar Günü kutlanmaktadır. Buna göre; Dünya Pilotlar Günü anlam ve önemi nedir?

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ MESAJLARI İLE ANLAM VE ÖNEMİ!

26 Nisan 2000 yılından beridir Dünya Pilotlar Günü kutlanmaktadır. Ailesinde, çevresinde, yakınlarında pilot olanlar sabah saatlerinden itibaren sevdikleri için başlığı altında araştırma yapmaya başladılar. Buna göre; Dünya Pilotlar Günü anlam ve önemi nedir?

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PİLOTLAR GÜNÜ MESAJLARI: Dünya Pilotlar Günü nedir? Dünya Pilotlar Günü anlam ve önemi nelerdir?
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