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Sarallar’a ağır cezalık iddianame

Sarallar suç örgütüne yönelik yeni iddianame hazırlandı. Örgüt lideri ve 38 kişi nitelikli yağma ve tehdit ile suç örgütü kurmaktan yargılanacak

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Sarallar’a ağır cezalık iddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik yeni bir iddianame düzenlendi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, suç örgütünün lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 39 şüpheli yer aldı İddianamenin ilk bölümünde Sarallar'ın Şişli esnafını dolandıran İşlem Döviz'in ortaklarına ilişkin yağma teşebbüsü olarak kaydedildi. İddianamede, Sarallar'ın tehdit ve cebir yöntemlerini kullanarak suç mağdurlarından yağma yoluyla para tahsil etmek üzere kurulmuş çıkar amaçlı bir örgüt olduğu kaydedildi. Örgütün 'Sarallar' soyismi ve daha önceki korkutuculuk özelliğini kullanarak yağmalama yaptıkları belirtildi. Savcılık, 39 şüphelinin "Nitelikli yağma", "Nitelikli tehdit", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma ve yardım etmekten" cezalandırılmalarını talep etti. Dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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Sarallar’a ağır cezalık iddianame
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