Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp çatışmaya girdiler

Edinilen bilgilere göre olay, bugün 15.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Tebrizkapı mevkiinde meydana geldi. İki kişi arasında sokağa çıkma kısıtlamasından önce güvercin satışından dolayı anlaşmazlık çıktı.

Kısıtlamanın dördüncü gününde ise alıcı satıcının evini bastı. Alıcı, otomobille satıcının evine kadar gelerek silahla bir müddet havaya ateş açtı. Buna karşılık satıcı da evindeki silahla havaya ateş açarak karşılık verdi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açan vatandaşları gözaltına aldı.