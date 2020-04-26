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Sokağa çıkma yasağında bile uyuşturucu sattı! Ekipler suçüstü yakaladı

Sokağa çıkma yasağına rağmen 'un Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde satışı yapılan bir kafeye baskın düzenlendi.Sokağa çıkma yasağında Bonzai satışı yapan bir uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 26.4.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 11:11 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında bile uyuşturucu sattı! Ekipler suçüstü yakaladı

İstanbul Sultanbeyli'de bir kafede; sokağa çıkma yasağında sentetik uyuşturucu Bonzai satışı yapan bir uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

"Torbacı" olarak adlandırılan 19 yaşındaki uyuşturucu satıcısı Yusuf A., 25 Nisan Cumartesi günü operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Dört farklı poşedin içerisinde ve bir beyaz kağıda sarılı halde satışa hazır hale getirilmiş toplam 65.2 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 480 lira nakit para ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yusuf A., adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Sokağa çıkma yasağında bile uyuşturucu sattı! Ekipler suçüstü yakaladı
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