Sokağa çıkma yasağında bile uyuşturucu sattı! Ekipler suçüstü yakaladı

İstanbul Sultanbeyli'de bir kafede; sokağa çıkma yasağında sentetik uyuşturucu Bonzai satışı yapan bir uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

"Torbacı" olarak adlandırılan 19 yaşındaki uyuşturucu satıcısı Yusuf A., 25 Nisan Cumartesi günü operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Dört farklı poşedin içerisinde ve bir beyaz kağıda sarılı halde satışa hazır hale getirilmiş toplam 65.2 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 480 lira nakit para ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yusuf A., adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.