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haber | için "hafta sonu" gelişmesi! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz günlerde gelen haberi ile baraber korona virüsü salgını nedeniyle kısıtlaması yapılmış sonrasında ise aynı durum 20 yaş altı vatandaşlar için de uygulanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bu genelge kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Salgına dair alınan tedbir ve önlem kararları gözden geçirilirken yapılan değerlendirmelerde yaşlıların biraz olsun rahatlamaları ve psikolojik sıkıntılarını azaltmak için hafta sonları izin verilmesi gibi bir durumun gündeme geldiği bildirildi. Bu plan sonrasında binlerce vatandaş 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ne zaman bitiyor, hafta sonu sokağa çıkılabilecek mi? Gibi sorular da yanıt aramaya başladı. 7.5 milyon kişiyi ilgilendiren bu durumun detayları vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkabilecekler mi? İşte gelen son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.4.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 10:49 ABONE OL
Son dakika haber | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için hafta sonu gelişmesi! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Belirli yaş gruplarındaki vatandaşların uygulaması bir süredir devam ederken korona virüs kapsamında alınan kararları yeniden değerlendiren yetkililerden haberi geldi. genelgesinde bazı ufak değişiklikler yapılabilineceği sinyali verilirken hafta sonu bu kişilerin sokağa çıkmalarına belirli koşullar neticesinde izin verilebilmesi gündemde. Bu haber doğrultusunda 7.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren konu ile ilgili yoğun araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 20 yaş altı da hafta sonu dışarı çıkabilecek mi? İşte konuya dair tüm detaylar…

SON DAKİKA HABERİ: 65 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan kararlarda değişiklikler yapılabileceği gündemde yer alırken vatandaşlar gelen haberler doğrultusunda hafta sonu dışarı çıkılabilecek mi merak ediyor. Henüz bu gelişmenin 20 yaşındaki vatandaşlara uygulanacağı gibi bir durum söz konusu değilken işte gelen bu yeni gelişmeye dair detaylar…

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Son dakika haber | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için "hafta sonu" gelişmesi! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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