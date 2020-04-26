Son dakika haber | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için "hafta sonu" gelişmesi! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Belirli yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulaması bir süredir devam ederken korona virüs kapsamında alınan kararları yeniden değerlendiren yetkililerden son dakika haberi geldi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesinde bazı ufak değişiklikler yapılabilineceği sinyali verilirken hafta sonu bu kişilerin sokağa çıkmalarına belirli koşullar neticesinde izin verilebilmesi gündemde. Bu haber doğrultusunda 7.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren konu ile ilgili yoğun araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 20 yaş altı da hafta sonu dışarı çıkabilecek mi? İşte konuya dair tüm detaylar…

SON DAKİKA HABERİ: 65 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan kararlarda değişiklikler yapılabileceği gündemde yer alırken vatandaşlar gelen haberler doğrultusunda hafta sonu dışarı çıkılabilecek mi merak ediyor. Henüz bu gelişmenin 20 yaşındaki vatandaşlara uygulanacağı gibi bir durum söz konusu değilken işte gelen bu yeni gelişmeye dair detaylar…