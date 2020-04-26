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! Balkonda okuyan kadını yaralamıştı! O maganda yakalandı

haberi: ve kutlamaları nedeniyle tüm yurtta okunduğu sırada 'de feci bir olay yaşandı. Maganda, balkonda İstiklal Marşı okuyan kadını yaraladı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan olayla ilgili soruşturma hemen başlarken Havva Gülmez’in (55) tabancayla yaralanmasına neden olan S.Y. bugün polis tarafından yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:53 ABONE OL
SON DAKİKA! Balkonda İstiklal Marşı okuyan kadını yaralamıştı! O maganda yakalandı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, İstiklal Marşı'nı okumak için pencereye çıkan Havva Gülmez'in (55) tabancayla yaralanmasına neden olan S.Y., polis tarafından yakalandı. S.Y. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silaha da el konuldu. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN AMELİYAT EDİLDİ

Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle saat 21.00'de evinin penceresine çıktı. Gülmez, İstiklal Marşı'nı söylediği sırada omzuna isabet eden mermi ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan Havva Gülmez merminin ameliyatla alınmasının ardından taburcu edildi. Olayın ardından araştırma başlatan polis, tabancayı ateşleyen kişinin S.Y. olduğunu belirledi. S.Y. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silaha da el konuldu. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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SON DAKİKA! Balkonda İstiklal Marşı okuyan kadını yaralamıştı! O maganda yakalandı
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