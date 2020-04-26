Son Dakika Haberi: Abuzer Yıldırım corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti! Abuzer Yıldırım kimdir?

Adıyamanlı İş İnsanı Abuzer Yıldırım corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti! Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından iki defa plaket verilen hayırsever iş insanı Abuzer Yıldırım 1 haftadır corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Adıyaman'da ağız ve diş hastanesi, sağlık ocağı, okul, cami, özel harekât hizmet binası gibi pek çok hayır yapıp, vesile olan iş insanı Abuzer Yıldırım geçtiğimiz haftalarda corona virüsüne yakalanmıştı. Peki, Adıyamanlı hayırsever iş insanı Abuzer Yıldırım kimdir? Abuzer Yıldırım kaç yaşındaydı? İşte detaylar…

ABUZER YILDIRIM KİMDİR? ABUZER YILDIRIM CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki kez plaket verdiği Adıyamanlı hayırsever iş insanı Abuzer Yıldırım, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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