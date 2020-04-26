Sosyal medyada büyük ilgi gördü! Çayeli'nden öteye türküsüne 'Kovid-19' uyarlaması

Çayeli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine dikkati çekmek amacıyla klip hazırlandı.

Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Yahya Kesici, unutulmaz türküler arasında yer alan "Çayeli'nden öteye" adlı türkünün sözlerini Kovid-19'a göre uyarladı.

Kesici'nin yanı sıra İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çınar, hemşireler, hastane çalışanları, müzisyen, gazeteci, esnaf ve akademisyenler türküyü seslendirdi.

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Türküye, müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu'nun yönetmenliğinde klip çekildi. Sosyal medyada ilgi gören klipte, el hijyenine dikkati çekmek için de sahneler yer alıyor.

Türküye çekilen klip, İlçe Kaymakamlığı tarafından "Koronavirüs salgını sebebiyle evlerimizde kalmamız gereken bir zamanda farkındalık oluşturmak amacıyla Çayeli'nden öteye isimli şarkıdan esinlenerek yüzlerimizde tebessüm oluşturmak için video hazırladık. Hep birlikte milletçe evde kalalım. Korona illetinin üstesinden gelelim." ifadeleri ile sosyal medyada paylaşıldı.

"Çayeli'nden öteye" türküsü Kovid-19'a göre uyarlandı

Başhekim Yahya Kesici'nin yeniden uyarladığı Çayeli'nden öteye türküsünün sözleri şöyle:

"Çayeli'nden öteye / Giderdik yalı yalı / Vuhan'dan virüs geldi / Hasta oldu ahali.

Evinde kal evinde / Evimiz bize yeter / Hastaneye düşenin / Hali ölümden beter.

Çıkma dışarı çıkma / Sevdiğinle evde kal / Sokaklar koronalı / Nefesini evde al."

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