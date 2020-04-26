Süper Piyango sonuçları 26 Nisan açıklandı! Süper Piyango sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 26 Nisan Süper Piyango çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada ilk kez uygulanmaya başlayan ve 7 gün de gerçekleştirilecek olan 26 Nisan Süper Piyango çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Süper Piyango çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 22.15'te gerçekleştirildi ve sonuçları açıklandı.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Haberimizden, 26 Nisan 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Süper Piyango nedir, nasıl oynanır ve bileti nereden alınır? Süper Piyango bileti ve büyük ikramiye ne kadar?

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALARI 26 NİSAN

Sayısal Loto çekilişinin 1. hafta 7. gün çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Süper Piyango çekilişi kazanan numaraları şu şekilde oldu:

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

842093

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

522696

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

4 5

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

20 Nisan 2020 tarihli çekilişte 00:00 'da başlayan bilet satışı, yoğun ilgi sonrasında 21 Nisan 2020 tarihli çekilişinden itibaren saat 22:30'da başlar ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona erer. Her gün yapılan çekiliş (kura) ile kazananları belirlenir.

Süper Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından aksi belirtilmedikçe her akşam saat 22:15'de canlı olarak yapılır. Çekilişler, Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesi(www.mpi.gov.tr) üzerinden canlı olarak yayınlanır.