Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesinde ne okunur?

İslam alemi için en değerli olan Ramazan ayına girmemizle birlikte '' Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? '' gibi sorulara islam alemi tarafından yanıt aranmaya başlandı. Müslümanlar için en değerli ay olan ve oruç ibadeti ile manevi huzura erişiliyor. Bu ayın her gününü bol bol dua, namaz ve ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secde olan tilavet secdesinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Tam bu noktada; Tilavet secdesi nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aranıyor. Peki Tilavet secdesinde ne okunur, duası nasıl yapılır?

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Tilavet secdesi; Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Haberimizde, Tilavet secdesi nedir, nasıl okunur gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

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