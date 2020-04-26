Tolga Karel kimdir? Ünlü oyuncu Tolga Karel nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi…

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinde olan Yaprak Dökümünde Oğuz Ayhan karakterini canlandıran ve bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayarak TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, katıldığı bir canlı yayında ABD'de corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdığını söylemesi üzerine vatandaşlarımız tarafından arama motorlarında yoğun şekilde Tolga Karel kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına ilişkin araştırmalar yapılmaya başlandı. Tolga Karel kimdir, nereli, kaç yaşında merak edenler tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirler. İşte detaylar…

TOLGA KAREL KİMDİR? ÜNLÜ OYUNCU TOLGA KAREL NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tolga Karel (d. Tolga Önce 1 Ekim 1978, İstanbul), Tolga Karel dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu ile tanınan Türk aktördür. Ayrıca şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik de yapmıştır...

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