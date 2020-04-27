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'da hırsızla kavgaya girişen kişi bıçaklandı

'da çadırına giren hırsızla kavga ederken bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.4.2020 09:21 ABONE OL
Adana'da hırsızla kavgaya girişen kişi bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli mahallesinde tarım işçisi olarak çalışan Metin Şimşek, çadırında uyuduğu sırada tanımadığı bir kişiyi görünce müdahalede bulundu.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Şüpheli ile bir süre kavga eden Şimşek, çıkan arbede sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Şimşek, diğer tarım işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana'da hırsızla kavgaya girişen kişi bıçaklandı
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