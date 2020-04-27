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'da 2 çocuğunu silahla rehin alan baba, tutuklandı

Son dakika gelen bilgilere göre 'da, şiddet uyguladığı eşinin evi terk etmesi üzerine evde iki çocuğunu uzun namlulu silahla rehin alan Fatih S., tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:33 ABONE OL
Ankara'da 2 çocuğunu silahla rehin alan baba, tutuklandı

Bir süre önce cezaevinden çıkan Fatih S.'nin, şiddet uyguladığı iddia edilen eşi Alev S., 4 ve 7 yaşındaki çocuklarını da bırakarak Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 853'üncü caddedeki evini terk etti.

'TEHDİT' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Fatih S, önceki gün eşini arayıp, "Eve gelmezsen çocukları öldüreceğim" dedi. Alev S.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri eve sevk edildi. Fatih S., eşinin eve gelmesi üzerine uzun namlulu silahla rehin aldığı çocuklarını bırakarak, polise teslim oldu. Gözaltına alınan Fatih S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Fatih S, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece '6284 sayılı kanuna muhalefet' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandı.

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Ankara'da 2 çocuğunu silahla rehin alan baba, tutuklandı
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