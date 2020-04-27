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Bugün Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halbank, Garanti, Vakıfbank ve diğer çalışma saatleri: 2020 açılış ve kapanış saati!

Ülkemizde salgına dair önlemler her geçen gün arttırılmaya devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bazı bankalar çalışma saatleri üzerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Haftanın ilk gününde bankalarda işi olan vatandaşlar ise 'Bugün bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorularının yanıtını araştırıyor. Ülkemizde corona virüsü önlemleri tüm hızıyla devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara erişebilirsiniz… Buna göre, bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Haberimizin içerisinden Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:44 ABONE OL
Bugün Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halbank, Garanti, Vakıfbank ve diğer banka çalışma saatleri: 2020 açılış ve kapanış saati!

Salgın nedeniyle ülkemizde çoğu kurumun çalışma saatleri üzerinde değişiklikler yapılırken öte yandan da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararında hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de insanlarla yakın temas azaltılmış oldu. Bazı finansal ihtiyaç ve işlemler için Halkbank, Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi gibi birçok mesai saatlerinde değişiklik yapmış oldu. Peki bugün bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 banka çalışma ve mesai saatleri…

BUGÜN BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Corona virüsü sebebiyle ülkemizde pek çok alanda değişim ve dönüşüme gidildi. Bunlardan bir tanesi de banka mesai saatlerinde meydana gelen değişiklikler oldu. Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri bulabilirsiniz…

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte yanıtı…

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Bugün Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halbank, Garanti, Vakıfbank ve diğer banka çalışma saatleri: 2020 açılış ve kapanış saati!
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