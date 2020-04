Ramazan ayında BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimde! BİM 1 Mayıs 2020 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu: Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Her eve ve her cebe hitap eden ekonomik ve kaliteli ürünlere sahip marketler zincirinde bu hafta yer alacak olan ürünler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 1 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; teknolojik ve elektronik aletlerdeki ürünler tüm dikkatleri her zaman olduğu gibi üzerine çekerken öte yandan haberimizin bir sonraki sayfasında yer alan katalogda tüm ürün ve fiyat incelemelerinizi gerçekleştirebilirsini. İşte BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

RAMAZAN AYINA ÖZEL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 1 MAYIS KATALOĞUNDA DEV İNDİRİM!

Yeni haftaya ilişkin 1 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Kataloğu incelemek için haberimizin devamını ziyaret ediniz…