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aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Yeni hafta listesi ile indirimli alışverişler

aktüel ürünler kataloğu her hafta BİM internet sitesinde ve BİM mağazalarında bulunan broşürler ile duyuruluyor. Vatandaşlar da her hafta Cuma gününden önce kataloğu içerisinde yer alan ürünleri araştırıyor. Peki, 27 Nisan haftasında yayımlanan ve 1 Mayıs günü raflardaki yerini alacak olan BİM aktüel ürünler listesinde neler var? Haberimizde, BİM aktüel ürünler kataloğu ve yeni haftada raflarda yerini alacak olan ürünlerin özellikleri ve fiyatları yer almaktadır. İşte, yeni BİM aktüel ürünler kataloğu…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:04 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Yeni hafta BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

aktüel ürünler listesi her hafta BİM tarafından yayımlanıyor ve listedeki ürünler her haftanın Cuma günü raflardaki yerini alıyor. Uygun fiyata kaliteli ürünlerin satıldığı BİM mağazaları her Cuma kataloğu nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Peki, bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi ürünler var? Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yer alan ürünler arasında en çok dikkat çeken ürünler Dijitsu 50 inç UHD Uydu Alıcılı TV, Fakir Elektrikli süpürge, ütü ve çeşitli mutfak aletleri olarak karşımıza çıkıyor. Tüm aktüel ürünler listesine ulaşmak için haberimizi okumaya devam edin.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 MAYIS

İşte, 1 Mayıs 2020 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu…

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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Yeni hafta BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
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