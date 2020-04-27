BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Yeni hafta BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

BİM aktüel ürünler listesi her hafta BİM tarafından yayımlanıyor ve listedeki ürünler her haftanın Cuma günü raflardaki yerini alıyor. Uygun fiyata kaliteli ürünlerin satıldığı BİM mağazaları her Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Peki, bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi ürünler var? Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yer alan ürünler arasında en çok dikkat çeken ürünler Dijitsu 50 inç UHD Uydu Alıcılı TV, Fakir Elektrikli süpürge, ütü ve çeşitli mutfak aletleri olarak karşımıza çıkıyor. Tüm aktüel ürünler listesine ulaşmak için haberimizi okumaya devam edin.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 MAYIS

İşte, 1 Mayıs 2020 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu…