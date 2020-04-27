Biri babasını diğeri oğlunu katletti

Uşak'ta 24 yaşındaki Ali K., tartıştığı babası Ahmet K.'yı (43) baltayla öldürdükten sonra ormanlık alana gömdü. Ali K., olaydan 4 gün sonra jandarmaya giderek suçunu itiraf etti. Olay, 20 Nisan'da, Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde meydana geldi. Ali K. ile babası Ahmet K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali K., babasını başına ve sırtına baltayla vurarak öldürdü. Ali K., sonrasında babasının cesedini Yeşilyurt Köyü İbikli mevkii yakınlarındaki ormanlık alana gömdü. Ali K., olaydan 4 gün sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, babasını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Ahmet K.'nın cesedini oğlunun gömdüğü yerden çıkartılarak, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Ali K.'nın jandarmada verdiği ifadesinde babasını öldürdüğü sırada yanında kimse olmadığı, annesinin evde bulunmadığını söylediği öğrenildi. Ali K.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Jandarmanın, olayla ilgili soruşturması sürüyor.