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'de korkutan ! son dakika olarak geçti! 27 Nisan son depremler listesi...

tarafından geçilen son dakika haberine göre, 'ta 3.6 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Yerin 6.13 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı saatler 20.58'i gösterdiğinde yaşandı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, bölgede yaşayan vatandaşlar sarsıntının hemen ardından, 'deprem mi oldu?' aratmasını gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr olarak AFAD ve son depremler listesine haberimizin içerisinde yer verdik .İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 27.4.2020 21:07 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 21:08 ABONE OL
Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD son dakika olarak geçti! 27 Nisan son depremler listesi...

AFAD tarafından saatler 21.00'ı gösterdiğinde geçilen son dakika haberine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydanageldiği belirtildi. yerin 6.13 km derinliğinde gerçekleştiği belirtilen sarsıntıda can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi. Bölgede yaşayan vatandaşlar sarsıntının hemen ardından, 'deprem mi oldu?' aratmasını gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizin içerisinde yer verdik .İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

AFAD tarafından son dakika olarak geçilen bilgide Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. İşte ayrıntılar...

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Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD son dakika olarak geçti! 27 Nisan son depremler listesi...
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