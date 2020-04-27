Çekiçle öldürüp ateşe verdi

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yaşayan 66 yaşındaki Eşref Kaplan, 47 yaşındaki oğlu Mustafa'yı başına çekiçle vurarak öldürdü. Kaplan ardından oğlunun yatağını ateşe vererek binada yangına neden oldu. Pamukkale ilçesinde meydana gelen olay ilk olarak yangın zannedildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması ardından dairede ceset bulununca polis soruşturmayı cinayet şüphesiyle yürüttü. Yanan cekyat altında kanlı çekiç bulundu. Kaplan ise polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Eşref Kaplan'ın, yanında kaldığı oğlunu, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmeyip, cinayeti kendi işlemek zorunda kaldığı için koltukta uyurken önce başına keserle vurduğunu ardından da yattığı yeri ateşe vererek öldürdüğünü söyledi. Zanlının polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.