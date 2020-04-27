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Evinden uyuşturucu çıkan adamdan şok savunma!

Uyuşturucuyla yakalanan şahıstan akıllara durgunluk veren savunma. Edremit'te polis ekipleri, uyuşturucu operasyonu yaptığı evde bir miktar bonzai ele geçirdi. Ev sahibine "Bu ne?" diye sorulduğunda şüphelinin "Karımın o, çocuğa içiriyoruz, yemeğe katıyoruz" demesi polisleri şaşkına çevirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.4.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:24 ABONE OL
Evinden uyuşturucu çıkan adamdan şok savunma!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde poşet içinde bonzai bulunan ev sahibi kendini, "Karımın o, çocuğa içirip, yemeklere katıyoruz" diyerek savundu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saat 07.00'da, Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde önceden belirlenen 49 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

'Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek ve asayişe müessir olayları önlemek' amacıyla düzenlenen operasyona 28'i rütbeli 362 polis katıldı. Dedektör köpekler ile 3 dronun kullanıldığı operasyonda, 309 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

'Uyuşturucu ticareti yaptıkları ile '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' ettikleri saptana 8 şüpheli gözaltına alındı.

"KARIMIN, ÇOCUĞA İÇİRİYORUZ"

Operasyonda, 3 ruhsatsız silah, 2 yivsiz av tüfeği, 133 fişek, 13,67 gram metamfetamin, 31,85 gram bonzai ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Operasyon yapılan evlerden birinde polis, yerde bir miktar bonzai olan poşet buldu. Polisin "Bu ne?" diye sorduğu ev sahibi, "Karımın o, çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruz" dedi.

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Evinden uyuşturucu çıkan adamdan şok savunma!
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