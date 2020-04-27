Genç kadına apartmanda cinsel saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda markete giden genç kadın marketten evine döndüğü sırada apartmanda cinsel saldırıya uğradı. Daha önce hiç görmediği şüphelinin üzerine atladığını ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten kadının şikayeti üzerine şüpheli yakalandı. 24 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli suçunu itiraf etti. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

APARTMANDA SALDIRDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki M.K.'nin ifadesine yer verildi. 36 yaşındaki M.K. ifadesinde, olay günü saat 21:15 sıralarında ikamet ettiği Beyoğlu'ndan ayrılarak aynı sokak üzerinden bulunan markete giderek ihtiyaçlarını aldığını, 5 dakika içerisinde apartmana geri döndüğünü kaydetti. Apartmana giderken daha önce hiç görmediği 30 yaşlarında bir şahsın apartmanın dış kapısını ittirerek arkasından binadan içeri girdiğini ve binanın dış kapısını kapattığını anlattı.

Merdivenlere doğru yürürken arkasından boynuna elleriyle sarılarak merdivenlerden aşağıya düşürdüğünü, üzerine kapandığını, burada kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını belirtti. Şahsı üzerinden ittirmeye çalıştığını, boğuştuklarını anlattı.

Şüphelinin elinden kurtulan M.K.'nin hemen kolluk kuvvetlerini aradığı, şüpheli Abdulhamit C.'nin kısa sürede yakalandığı belirtildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli ifadesinde sokaklarda yaşadığını, hatırladığı kadarıyla ismini bilmediği bir sokaktan geçiyor olduğunu, müştekiyi görünce takip etmeye başladığını, apartmandan içeri girdiğini, müştekiyi yakaladığını, onu öptüğünü itiraf etti. Cinsel saldırısını kabul eden Abdulhamit C. bir süre sonra müştekinin kapıyı üzerine kapattığını, pişman olduğunu ileri sürdü. İddianamede, şüphelinin diğer ifadelerinde de müştekiye apartman girişinde cinsel saldırıda bulunduğunu, olay sırasında alkollü olduğunu, pişman olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

Savcılıkça, müşteki ve şüphelinin evvelce birbirlerini tanımadıkları, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı, müştekinin şeref ve namusu ilgilendiren bir konuda şüpheliye iftira etmesini gerektirir ciddi bir nedenin bulunmadığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin şehevi ve cinsel arzularını tatmin etmek maksadıyla müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde müştekiye karşı yaralama eyleminde bulunduğu ifade edildi.

Savcılık, şüpheli Abdulhamit C.'nin 'Görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.