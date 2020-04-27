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Hastaneden kaçmaya çalışırken düşüp öldü

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
MANİSA'DA yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve Kovid-19 testi negatif çıkan Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmaya çalıştı. Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Koyuncu, ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Koyuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Hastaneden kaçmaya çalışırken düşüp öldü
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