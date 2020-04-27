Huzurevlerinde virüse geçit yok

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşların koronavirüsten (Kovid-19) korunması için yeni önlemler aldıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, kuruluşlara yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi 2'nin hazırlanarak tüm illere gönderildiğini kaydetti. Yeni Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi'ne göre, 14 günlük vardiya sistemi kapsamında dışarıdan gelen her personele, Kovid- 19 testi yapılması isteniyor. Çalışanlar, "Kovid-19 riski yoktur" ibaresinin bulunduğu bir belge ile kuruluşa giriş yapmak ve "Tekrar Kullanılamaz" anlamına gelen "NR" işareti bulunan maskeleri kullanmak zorunda.Genel Müdürlüğün hazırladığı rehberde, kuruluşlarda kalanların gıda tüketiminde de gerekli hassasiyetin gösterilmesi isteniyor.Özellikle diyabet hastası olan yaşlılar başta olmak üzere, yemek listeleri düzenlenirken protein ve C vitamini ağırlıklı hazırlanacak. Kuruluşlara açık ekmek yerine kapalı ekmek tedarik edilecek. Kuruluşlara dışarıdan yemek, meyve siparişi verilemeyecek. Mecburi kargolar ise asgariye indirilecek ve güvenlikte dezenfekte edilerek kuruluşa alınacak. Rehberde, kuruluşlarda kalan yaşlı ve engellilerin, aileleriyle sık sık görüntülü cep telefonundan görüştürülmesi de istendi. ANKARA