İçişleri: 35 bin 422 kişiye işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 31 ilde dün gece sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına, 63 milyon 640 bin vatandaşın evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağladığını bildirdi. Açıklamada kısıtlama süresince kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı belirtildi. 44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı, 51 ildeki 162 yerleşim yerinde ise karantina tedbirlerinin uygulandığı bilgisi verilirken, karantina uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfusun 222 bin 921 olduğu kaydedildi. Bakanlık açıklamasında "Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Sosyal izolasyon ve maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecek" denildi. ANKARA