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Kafasına tencereyi geçiren türkücü ‘tas tıraşı’ oldu

Sanatçı , korona virüs salgını tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerin kapalı olması nedeniyle kafasına tencere geçirerek türkü eşliğinde ‘tas tıraşı’ oldu. Anadolu’da geçmişte kullanılan tas tıraşını hatırlattı. Kafaya bir tasın konularak etrafındaki saçın tıraş makinesi ile alınmasından oluşan saç tıraşı, günümüzde Amerikan saç tıraşı olarak bilindiğini ifade eden Aydın, bu tıraşın çok eski zamanlardan beri Anadolu’da yapıldığına dikkat çekerek tas tıraşının bizim kültürümüz olduğunu kaydetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.4.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 21:44 ABONE OL
Kafasına tencereyi geçiren türkücü ‘tas tıraşı’ oldu
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Kafasına tencereyi geçiren türkücü ‘tas tıraşı’ oldu
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