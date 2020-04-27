Kafasına tencereyi geçiren türkücü ‘tas tıraşı’ oldu
Sanatçı Aydın Aydın, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerin kapalı olması nedeniyle kafasına tencere geçirerek türkü eşliğinde ‘tas tıraşı’ oldu. Anadolu’da geçmişte kullanılan tas tıraşını hatırlattı. Kafaya bir tasın konularak etrafındaki saçın tıraş makinesi ile alınmasından oluşan saç tıraşı, günümüzde Amerikan saç tıraşı olarak bilindiğini ifade eden Aydın, bu tıraşın çok eski zamanlardan beri Anadolu’da yapıldığına dikkat çekerek tas tıraşının bizim kültürümüz olduğunu kaydetti.