Kafeler, düğün salonları ve berberler ne zaman açılacak? Kafe, düğün salonu ve berberler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Kafeler, düğün salonları ve berberler ne zaman açılacak? Çok sayıda iş sahibi, kafe, düğün salonu ve berberlerin faaliyetleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan bu işletmeler ile ilgili açıklama gelir mi? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları…

KAFELER, DÜĞÜN SALONLARI, BERBERLER NE ZAMAN AÇILIR?

AVM'lerin mayıs ayından itibaren açılacağının gündeme gelmesiyle beraber, kahvehane, kıraathane, kafeterya, gibi yerlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Ancak konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

HANGİ İŞLETMELER KAPATIMIŞTI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine faaliyetleri durduruldu.