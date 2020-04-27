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Kış uykusundan uyanan boz ayılar Ayder'e indi

Havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan 2 boz ayı, yuvasından çıkıp 'na indi. Karla kaplı yaylada gezinip zaman zaman da oyun oynayan ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye kaydedildi

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:50 ABONE OL
Kış uykusundan uyanan boz ayılar Ayder'e indi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, kış uykusundan uyanan 2 boz ayı, turizm merkezi Ayder Yaylası'na indi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu.

Çamlıhemşin ilçesinin 1350 rakımlı Ayder Yaylası, hafta sonu yağan karla beyaza büründü. Yağışın ardından güneş açınca yaylanın güney yamacındaki kar eridi, kuzey yamacında ise beyaz örtü kaldı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylada güzel manzaralar ortaya çıktı. Yaylanın karla kaplı yamacına inen 2 boz ayı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu.

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Kış uykusundan uyanan boz ayılar Ayder'e indi
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