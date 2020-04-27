Koronada vaka sayısı hızla düşüyor

SAĞLIKBakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Twitter hesabında paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; dün 30 bin 177 test yapılırken, bunlardan 2 bin 357'si pozitif çıktı, 99 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 558 oldu. Tabloya göre toplam test sayısı 889 bin 742, toplam vaka sayısı 110 bin 130, toplam vefat sayısı 2 bin 805, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1776, toplam entübe hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı ise 29 bin 140'a ulaştı. Bakan Koca, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti" dedi. ANKARA