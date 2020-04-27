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Koronavirüsü ve yasağı hiçe sayıp sokakta uzun eşek oynadılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü günlerde enteresan olaylar da yaşandı. 'da bir grup gencin yasağı delerek, sosyal mesafeyi umursamadan parkta uzun eşek oynaması çevredekileri şaşkına çevirdi.Mahalleli ihbarda bulunup parka polisler gelince, uzun eşek oynayan gençler, birden bire kaçıştılar. O anlar mahalleli tarafından anbean kaydedildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.4.2020 09:34 ABONE OL
Koronavirüsü ve yasağı hiçe sayıp sokakta uzun eşek oynadılar

Ankara'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak "uzun eşek" oyunu oynadı.

Olay Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesin Başak Caddesi üzerinde bulunan bir parkta gerçekleşti.

Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup Corona Virüsü salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde bir araya gelerek "uzun eşek" adı verilen oyunu oynamaya başladı.

POLİSLER GELİNCE ÇİL YAVRUSU GİBİ DAĞILDILAR

Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek için düşe kalka kaçtılar.

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

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Koronavirüsü ve yasağı hiçe sayıp sokakta uzun eşek oynadılar
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