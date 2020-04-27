Öğretmenim canım benim

Bolu Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak çalışan Adnan Erdem, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerinin okuma alışkanlığını kaybetmemeleri için bir proje başlattı. Salgından önce okulda öğrencilerine haftada 2 ya da 3 farklı hikaye kitabı veren Erdem, koronavirüs nedeniyle hikaye kitaplarına ulaşamayan öğrencilerinin okuma alışkanlığının devam etmesi amacıyla bisikletiyle yaklaşık 28 kilometre yol katederek 17 öğrencisine her hafta hikaye kitaplarını ulaştırıyor.Adnan Erdem'in gelişini dört gözle bekleyen öğrenciler, kapıda karşıladıkları öğretmenlerine okudukları kitapları verdikten sonra yeni kitaplar alıyorlar. Erdem'in özverili davranışı öğrencilerin velilerini de oldukça mutlu ediyor. Projeyle ilgili konuşan Erdem, "Normalde bütün sınıf öğretmeni arkadaşlarımız haftada 2 ya da 3 kere olacak şekilde hikaye kitaplarını çocuklara değiştirir. Öğrencilerimiz evde olunca bu imkandan yoksun kaldılar. Evleri tek tek gezerek her birine haftada 1 hikaye kitabı götürebileceğimi düşündüm ve böyle bir çalışmaya başladım. Sınıfta 23 öğrencim var. Hepsine gitme imkanım olmuyor ama en son 17 öğrencimize ulaştık" dedi. Öğrencilerden 4'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Keskin, "Hayal gücümü geliştiriyorum. Öğretmenimiz bize kitap verdiği için ona da çok teşekkür ederim" derken, Berkay Aydın ise "Hikayemi okuyorum. Ödevlerimi yapıyorum" ifadelerini kullandı.