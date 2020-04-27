Ramazan ayında okunacak dualar çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler neler? Ramazan ayında nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? Hz. Muhammed (S.A.V) Ramazan'da bir gününü nasıl geçirirdi?

Mübarek Ramazan ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar internet üzerinden Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler, okunacak dualar neler gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. On bir aydan daha hayırlı olan bu ayda yapılacak olan ibadetlerin daha fazla sevap getireceği, günahların affedileceği bilinirken vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını da sürdürüyor. Buna göre; Ramazan ayında nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? Hz. Muhammed (S.A.V) Ramazan'da bir gününü nasıl geçirirdi? Ramazan ayında okunacak dualar çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler neler?

RAMAZAN AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR, NASIL İBADET EDİLİR?

Mübarek Ramazan ayına girmemiz ile birlikte en merak edilenlerden bir tanesi Ramazan ayında yapılacak ibadetler ile okunacak dualar oluyor. Binlerce vatandaş ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Buna göre; Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler, okunması gereken dualar nelerdir?

İşte konuya yönelik tüm bilgiler!