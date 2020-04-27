2020 RAMAZAN BAYRAMI tarihi: Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Sorusu on bir ayın sultanının başlamasıyla beraber en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini alıyor. Ramazanın üçüncü gününde binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini gerçekleştirirken öte yandan bu faziletli ayın sona erdiği ve dini bayramımızın hangi tarihe denk geldiği merak konusu haline geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde tüm bu tarihlere tek tek değindi. Buna göre; 2020 Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Ramazan ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslüman vatandaş bayram ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar ve 2020 takvimine göre Diyanet tarafından açıklanan o tarihler…