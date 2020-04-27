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? Şehirler arası (iller arası) giriş çıkış yasağı kalktı mı?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Virüsün yayılmasının engellenmesi adına getirilmişti. 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere toplamda 31 ile giriş çıkış yasağının getirilmesi ile birlikte vatandaşlar seyahat yasağının ne zaman biteceğini araştırmaya başladılar. İller arası yapılan seyahatler belli hususlar doğrultusunda olurken seyahat izin belgesinin olma şartı da aranıyor. Çeşitli sebeplerden ötürü il dışına çıkma zorunluluğu olan vatandaşlar devlet, valilik ya da kaymakamlık aracılığı ile yol izin belgesi alarak çıkabilirler. Buna göre; şehirler arası (iller arası) ? ? İşte sorusunun yanıtı ile konuya yönelik tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:37 ABONE OL
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası iller arası giriş çıkış yasağı kalktı mı?

23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde 4 gün süreyle gelen sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından vatandaşlar iller arası seyahat kısıtlamasının biteceği tarihi araştırmaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklamaları takip edenlerin sayısı giderek artarken internet üzerinden de " ne zaman bitecek?", ", ne zaman kalkacak?" gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Öte yandan büyükşehirler genelinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Buna göre; ? Şehirler arası giriş çıkış yasağı kalktı mı?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde pek çok alanda meydana gelen değişimlerden ötürü resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu konular içerisinde şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği de araştırmalar arasındayerini alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; büyükşehir statüsündeki 30 ile ile Zonguldak olmak üzere toplamda 31 ile yapılacak olan tüm giriş çıkışlar 15 gün süreyle uzatılmıştı. Bu bağlamda; ? Şehirler arası giriş çıkış yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

İşte yanıtı!

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Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası (iller arası) giriş çıkış yasağı kalktı mı?
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