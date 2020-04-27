Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası (iller arası) giriş çıkış yasağı kalktı mı?

23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde 4 gün süreyle gelen sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından vatandaşlar iller arası seyahat kısıtlamasının biteceği tarihi araştırmaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklamaları takip edenlerin sayısı giderek artarken internet üzerinden de "Seyahat yasağı ne zaman bitecek?", "Şehirler arası giriş çıkış yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?" gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Öte yandan büyükşehirler genelinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Buna göre; şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası giriş çıkış yasağı kalktı mı?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde pek çok alanda meydana gelen değişimlerden ötürü resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu konular içerisinde şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği de araştırmalar arasındayerini alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; büyükşehir statüsündeki 30 ile ile Zonguldak olmak üzere toplamda 31 ile yapılacak olan tüm giriş çıkışlar 15 gün süreyle uzatılmıştı. Bu bağlamda; seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası giriş çıkış yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

İşte yanıtı!