Son Dakika Haberi | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni sokağa çıkma yasağı izni mi geliyor?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika açıklaması geldi ve Ramazan ayı sonuna kadar hafta sonu uygulanan kısıtlamaların devam edeceğini bildirdi. Bununla birlikte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında da birçok soru vatandaşlar için merak konusu olmuş durumda. Pandeminin erken döneminde getirilen '65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek' ve 'sokağa çıkma yasağı izni mi geliyor' soruları, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı.

Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı yeni düzenleme ile nasıl olacak ya da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor? Haberimizde, konu ile ilgili son gelişmler hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR!

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haftasonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonun akadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız" dedi.

65 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YOLDA MI?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan kararlarda değişiklikler yapılabileceği gündemde yer alırken vatandaşlar gelen haberler doğrultusunda hafta sonu dışarı çıkılabilecek mi merak ediyor. Henüz bu gelişmenin 20 yaşındaki vatandaşlara uygulanacağı gibi bir durum söz konusu değilken işte gelen bu yeni gelişmeye dair detaylar…