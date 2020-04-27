Son Dakika Haberleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında flaş: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili peş peşe son dakika haberleri geliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek sorusu son günlerin en çok merak edilen gündem maddeleri arasında yer alıyor. Uzun bir süre önce, henüz pandeminin ilk günlerinde Salğık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilmiş, kısa bir süre sonra bu yasak 20 yaş altı gençleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı yeni düzenleme ile nasıl olacak ya da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağağ çıkma yasağı ne zaman sona eriyor? Haberimizde, konu ile ilgili son gelişmler hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

65 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YOLDA MI?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan kararlarda değişiklikler yapılabileceği gündemde yer alırken vatandaşlar gelen haberler doğrultusunda hafta sonu dışarı çıkılabilecek mi merak ediyor. Henüz bu gelişmenin 20 yaşındaki vatandaşlara uygulanacağı gibi bir durum söz konusu değilken işte gelen bu yeni gelişmeye dair detaylar…