Son dakika: Huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif

Bayburt'ta Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan sağlık taramasında 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından huzurevi sakinlerinin tamamı ve görevli personel tedbir amaçlı Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Huzur evinde ise dezenfekte çalışması başlatılırken valilik konuya ilgili bir açıklama yaparak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.