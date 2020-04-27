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Son dakika: Huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif

'ta huzurevinde yapılan sağlık taramasında 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanlardan 27'sinin huzurevi sakini, 8'inin ise kurum çalışanı olduğu öğrenildi. Huzur evinde dezenfekte çalışması başlatıldı. Son dakika haberine göre; Valilik konuya ilişkin bir açıklama yaparak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:47 ABONE OL
Son dakika: Huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif

Bayburt'ta Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan sağlık taramasında 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından huzurevi sakinlerinin tamamı ve görevli personel tedbir amaçlı Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Huzur evinde ise dezenfekte çalışması başlatılırken valilik konuya ilgili bir açıklama yaparak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Son dakika: Huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif
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