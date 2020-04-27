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Şule hemşireye büyük alkış

TUNA ÇAM TUNA ÇAM Yaşam
Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Şule hemşireye büyük alkış
Bursa'da Gemlik Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan ve koronavirüse yakalanan Şule Aktaş (42), 7 günlük tedavinin ardından çalışma arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu. 18 yıllık hemşire Aktaş'a, rahatsızlanması nedeniyle geçen pazar günü çalıştığı hastanede test yapıldı. Aktaş, 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 14 gün evde kalacak olan Aktaş, mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu. Şule Aktaş, "7 günlük tedavi sonrası emeği geçen bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz sizin için varız burada, lütfen siz de bizim için evde kalın" dedi.
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Şule hemşireye büyük alkış
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