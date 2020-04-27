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2020 BAŞVURU EKRANI: Sorgulama ve sipariş takibi nasıl yapılır? Eczaneden ?

Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların eczanelerden alabileceği bildirisi yayınlanmıştı. Bununla beraber 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların haricindeki herkes e devlet ekranı üzerinden gerçekleştirdiği başvuru ve telefon numarasına gelen SMS kodu ile ikametine en yakın eczaneye giderek maskelerini temin edebiliyor. Yapılan uygulamadan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş ise " nereden ve nasıl yapılır, nasıl alınır?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt ararken sizler için hazırladığımız haberimizde konuya ilişkin tüm detaylara değindik. Buna göre; E devlet ücretsiz maske başvurusu siparişi nasıl yapılır? Sorgulama, başvuru ve sipariş takip ekranı gibi tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 08:03 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 08:05 ABONE OL
2020 ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI: Sorgulama ve sipariş takibi nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?

nasıl alınır? Gelen bildiriye göre vatandaşların corona virüsü ile mücadele vatandaşların tedbir alması amacıyla herhangi bir ücret ödemeden eczanelerden bedava maskelerini temin edebilecekleri haberi gelmişti. Bu kapsamda; başvuruda bulunan kişilerin telefon numaralarına SMS kodu geliyor. Buna göre; binlerce kişi konuya dair detayları araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizden başvuru ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Peki, Eczaneden , başvurusu nasıl yapılır? ücretsiz maske SMS kodu ile başvuru sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E devlet sistemi üzerinden her gün binlerce kişi yapmaya devam ederken öte yandan maskeyi ne zaman temin edebileceklerini de internet aracılığı ile araştırıyorlar. İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR, NE ZAMAN GELİR? E DEVLET BAŞVURU EKRANI VE PTT SİPARİŞ TAKİBİ

Ücretsiz maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor.

İşte tüm detaylar…

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2020 ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI: Sorgulama ve sipariş takibi nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?
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