2020 ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI: Sorgulama ve sipariş takibi nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske nasıl alınır? Gelen bildiriye göre vatandaşların corona virüsü ile mücadele vatandaşların tedbir alması amacıyla herhangi bir ücret ödemeden eczanelerden bedava maskelerini temin edebilecekleri haberi gelmişti. Bu kapsamda; başvuruda bulunan kişilerin telefon numaralarına SMS kodu geliyor. Buna göre; binlerce kişi konuya dair detayları araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizden başvuru ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Peki, Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet ücretsiz maske SMS kodu ile başvuru sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E devlet sistemi üzerinden her gün binlerce kişi ücretsiz maske başvurusu yapmaya devam ederken öte yandan maskeyi ne zaman temin edebileceklerini de internet aracılığı ile araştırıyorlar. İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR, NE ZAMAN GELİR? E DEVLET BAŞVURU EKRANI VE PTT SİPARİŞ TAKİBİ

Ücretsiz maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor.

İşte tüm detaylar…