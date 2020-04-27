Uzaktan eğitimde Türkiye model oldu

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Harvard Üniversitesi Küresel Eğitim ve İnovasyon Girişimi Merkezi koronavirüs salgını sebebi ile eğitimde atılabilecek adımlara rehberlik edecek bir araştırma raporu hazırladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 98 ülke ile yapılan anketler ve görüşmeler sonucu hazırlanan raporda salgına karşı eğitim alanında alınması gereken tedbirlere yönelik karar verici mercilere bazı tavsiyeler yer alıyor. Önerilerin neredeyse tamamı Türkiye'de uygulanan uzaktan eğitim stratejisiyle bire bir benzerlik gösteriyor:Öğretim program hedeflerini yeniden önceliklendirin. Sosyal uzaklaşma döneminde neler öğrenilmesi gerektiğini tanımlayın. (MEB 23 Mart'tan itibaren müfredat içeriklerini uzaktan eğitime uygun bir formata getirdi)Kaybedilen öğrenme süresini geri kazanmak için uygulanabilirlik belirleyin. (Salgın tehdidi sona erdikten sonra, okullarda yüz yüze telafi eğitimi yapılacak)Eğitim verme araçlarını tanımlayın. Bu araçlar; mümkünse etkileşim için en çok değişkenlik ve fırsat sağladığı için online öğrenmeyi içermelidir. (EBA içeriklerine ulaşmak için öğrenci ve velilere ücretsiz internet erişimi sağlandı)Öğretmenlerin; mümkünse doğrudan yönlendirme veya kendi kendine öğrenebilmeleri için rehberlik yoluyla; öğrencilerin yeni durumda öğrenmelerini etkili bir şekilde yönlendirip desteklemeleri için rollerini ve beklentileri açıkça tanımlayın. (EBA'da özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için canlı sınıf uygulamasına geçilerek öğretmen ve öğrencinin etkileşimli iletişimi sağlanıyor)Öğretim program hedefleri, stratejileri, önerilen faaliyetler ve ek kaynaklar hakkında öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile iletişim kurmak için bir web sitesi oluşturun. (EBA'da okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin ihityacı olan bin 600'den fazla ders içeriği var)Online eğitim stratejisi mümkün değilse, alternatif eğitim verme yöntemleri geliştirin. (Türkiye'de uzaktan eğitim TRT ekranlarından, EBA TV kanallarıyla yürütülüyor)Saklanabilecek herhangi bir malzemeEn az iki kişiEvde oynanabilecek heyecanlı ve güzel bir oyundur. Oyunculardan biri nesneyi saklar, diğer oyuncu ise bu nesneyi bulmaya çalışır. Eğer arayan kişi aranan nesneye yaklaşırsa "Sıcak sıcak" denir, uzaklaşınca "Soğuk soğuk" denilerek oyuncu yönlendirilir. Nesne bulunduğunda yer değiştirilir.Öğrenciler 23 Mart'tan bu yana TV ve bilgisayar başında uzaktan eğitim alıyor. Çocukların özellikle göz sağlığını korumak için evde neler yapılabilir?