Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Van'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı

'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı

'ın İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi'nde yaşayan bir çiftin koronavirüs testlernin pozitif çıkması üzerine 2 sokak karantinaya alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 12:09 ABONE OL
Van'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı

İpekyolu ilçesine bağlı Bostançi Yalım Erez Mahallesi 4'üncü Sokak'ta yaşayan S.K., rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan S.K., tedavi altına alındı. S.K.'nın eşi A.K. de yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı.

Çiftin yaşadığı 4'üncü Sokak ile 3'üncü Sokak dün akşam itibariyle karantinaya alındı. 76 evin bulunduğu sokakların giriş-çıkışları, polis kontrol noktaları oluşturularak, kapatıldı.

Sağlık ekiplerinin sağlık taraması yaptığı sokakları, belediye ekipleri köpüklü suyla yıkayıp, dezenfekte etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA