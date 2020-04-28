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Haberler Yaşam Haberleri A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE BURADA!

28 Nisan 2020 ürünler kataloğu yayında! BURADA!

Türkiye'nin pek çok noktasında geniş mağaza zincirine sahip olan marketler zinciri, 28 Nisan Salı gününden itibaren raflarında satışa sunacağı ürünlerin yer aldığı ürünler kataloğunu yayımladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ekonomik ve kaliteli ürün çeşitlerini tüketicilere sunan marketler zinciri, beyaz eşya, teknolojik ürünler ve Ramazan ayına özel ifarlık sahurluk gıda ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Bu bağlamda vatandaşlarımız yeni ve indirimli ürünleri merak ederek arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Peki, A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu hangi ürünleri ve indirimleri içeriyor? İşte aktüel ürünler tam liste…

Giriş Tarihi: 28.4.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 18:23 ABONE OL
A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE BURADA!

Her hafta yayımlanan ürünler kataloğu uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle tüketicinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketiciler tarafından merakla beklenen aktüel ürünler listesinde beyaz eşya, teknolojik ürünlerle beraber Ramazan ayına özel iftarlık gıda ürünleri geniş olarak sunuluyor. Alışverişe çıkmayı düşünen vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde tam liste'yi araştırmaya yoğun şekilde devam ediyor. İşte A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ve diğer tüm detaylar…

A101 28 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU


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A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE BURADA!
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