Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı Mayıs ayına az bir zaman kala merak edilmeye başlandı. Tarihçesi Yunan mitolojisindeki anne Rhea onuruna verilen festivale dayanan sonrasında ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği annesi için 1908 yılında başlattığı anma gününün ardından 1914 yılında Kongre'nin onayıyla ABD çapında genişledi ve günümüze kadar geldi. Bu önemli günde annelerinin yanında olmak isteyenler, ona sürpriz yapmak isteyenler hem hediye önerileri araştırıyor hem de hazırlıklarını tamamlamak istiyorlar. Buna göre; Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Dünyanın farklı yerlerinde farklı tarihlerde kutlansa da bilindiği üzere Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü için az bir zaman kaldı. Annelerinin yanında olmak isteyenler, onlara sürpriz yapmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Buna göre; Anneler Günü ne zaman kutlanacak?