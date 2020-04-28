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ne zaman? 2020 ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Mayıs ayının gelmesine az bir zaman kala tarihi merak edildi. Binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam eden bu konu her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. İlk olarak Yunan mitolojisindeki anne Rhea onuruna verilen yıllık ilkbahar festivali kutlamaları ile başlayan ve günümüze kadar gelen annelerimiz adına kutlanan bu özel gün için geri sayım başladı. Annesine sürpriz yapmak isteyen, bu özel günde yanında olmak isteyen evlatlar ne zaman, bu yıl hangi tarihe denk geliyor sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 2020 ?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:02 ABONE OL
Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Dünyada farklı tarihlerde kutlanan ne zaman sorusunun yanıtı Mayıs ayına az bir zaman kala merak edilmeye başlandı. Tarihçesi Yunan mitolojisindeki anne Rhea onuruna verilen festivale dayanan sonrasında ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği annesi için 1908 yılında başlattığı anma gününün ardından 1914 yılında Kongre'nin onayıyla ABD çapında genişledi ve günümüze kadar geldi. Bu önemli günde annelerinin yanında olmak isteyenler, ona sürpriz yapmak isteyenler hem hediye önerileri araştırıyor hem de hazırlıklarını tamamlamak istiyorlar. Buna göre; ne zaman? 2020 kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Dünyanın farklı yerlerinde farklı tarihlerde kutlansa da bilindiği üzere Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü için az bir zaman kaldı. Annelerinin yanında olmak isteyenler, onlara sürpriz yapmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Buna göre; Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

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Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?
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