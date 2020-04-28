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Annesi, kardeşi ve yengesini tabancayla vurarak yaraladı

'nın Akçadağ ilçesinde, Aziz K. (42), tartıştığı annesi Fatma (82), kardeşi Kemal K. (39) ile yengesi Fatma K.'yı (37) tabancayla vurarak yaraladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.4.2020 21:13 ABONE OL
Annesi, kardeşi ve yengesini tabancayla vurarak yaraladı

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Aziz K., bilinmeyen nedenle evdekilerle tartışmaya başladı. Bu sırada öfkelenen Aziz K., yanında bulunan tabancayla annesi Fatma ve kardeşi Kemal K. ile yengesi Fatma K.'ya ateş açtı.

Tabancan çıkan kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerin jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan şüphelinin yengesi Fatma K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Aziz K. ise jandarma tarafından suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Annesi, kardeşi ve yengesini tabancayla vurarak yaraladı
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