Aranan hırsız cezaevinde çıktı

İstanbul polisi, Bahçelievler ilçesinde son iki yılda işlenmiş ve faili meçhul kalmış iş yerlerinden, kurumlardan ve açıktan hırsızlık dosyalarını incelemeye aldı. Dosyalardaki güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. Olayları, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından ötürü çok sayıda kaydı bulunan A.H.'nin (25) gerçekleştirdiği saptandı. Polisler, şüpheli A.H. ile ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden sorgu yapan polisler, çok sayıda suç olayının faili olduğu tespit edilen A.H.'nin cezaevinde tutuklu olduğunu tespit etti. Azılı hırsız olduğu ve Bahçelievler başta olmak üzere çok sayıda kişiyi mağdur ettiği iddia edilen şüpheli A.H.'nin tespit edilen yeni suçlarıyla ilgili ise cezaevinden ifadesinin alınacağı ve yargılamalarının tutuklu olarak yapılacağı belirtildi. Şüpheli A.H.'nin bir şantiye alanından hırsızlık yaptığı anlar kamera görüntülerine yansıdı. Gerçekleştirdiği olaylarda kendisine suç ortağı olarak kiralık gözcü tuttuğu ve söz konusu kişilere hırsızlık olaylarından pay verdiği iddia edilen A.H.'nin, bir işyerine girerek masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı çaldığı anlar da güvenlik kameralarına takıldı.