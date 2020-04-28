İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bugün saat 11.35 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir ikamette Mehmet K. isimli şahsın öldürülmesi suretiyle meydana gelen "Silahla Kasten Öldürme" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Ekipler bahse konu adresten silah sesleri duyulduğu, yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı anonsu üzerine harekete geçti. Ekiplerce olay yerine ve hastaneye geçilerek yapılan incelemelerde, yaralı şahsın sırtından ateşli silahla vurulduğu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Başka eve taşınmak isteyen oğlunu öldürdü! Öfkeli baba tutuklandı | Video

TAŞINMAK İSTEYİNCE...

Çalışmaların devamında olaydan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan maktulün babası Mustafa K. ve diğer aile bireyleri ile yapılan görüşmede Mustafa K. isimli şahıs, oğlunu eşiyle tartışması üzerine sinirlenerek kendisine ait tabanca ile vurduğunu, silahı da evin içerisinde bir yere attığını beyan etti.

Şüpheli gözaltına alınırken ikamet bahçesinde yapılan incelemede 6 adet kovan, ikamet içerisinde 2 adet tabanca ile bu tabancalara ait 3 adet şarjör ele geçirildi.

Olayın maktulün aile binasından başka bir yere taşınmak istemesi üzerine şüpheli ile aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı meydana geldiği anlaşıldı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.