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Bayramda olacak mı, kaç gün sürecek? ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanmasının ardından ‘’ Bayramda olacak mı?’’ sorusuna binlerce vatandaş yanıt aramaya başladı. Daha önce hafta sonları şeklinde uygulanan yasak, 23 Nisan’ın resmi tatil olması sebebiyle 23, 24, 25 ve 26 Nisan olarak düzenlenmişti. Şimdi ise 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı tatilinin kaç gün ve hangi illerde uygulanacağı araştırılıyor. Resmi bayramda insanların güzel havayı fırsat bilerek dışarıya çıkıp sosyal mesafeye uymaması ve yüksek temas riski nedeniyle sokağa çıkma yasağına ilişkin karar belli oldu. Buna göre İşçi Bayramı’nın Cuma gününe gelmesiyle 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Peki olacak mı? ?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 10:00 ABONE OL
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç gün sürecek? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Ülkemizde coronavirüsü tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ulusa seslenen Başkan Erdoğan yeni corona virüsü tedbirlerini açıkladı. Kabine toplantısının ardından vatandaşlar'' olacak mı? ?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle büyükşehir statüsüne sahip 30 büyükşehirde ve Zonguldak ilimizde kısıtlama kararı verilmiş ve 4 gün süren bu süreç sonrasında kısıtlama sona ermişti. Şimdi ise 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı tatilinin hangi illerde ve kaç gün süreceği araştırılıyor. Buna göre ? ? İşte tüm bilgiler…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Buna göre; Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sorularının yanıtı belli oldu.

Konuya dair detaylar için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç gün sürecek? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
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