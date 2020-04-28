Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç gün sürecek? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Ülkemizde coronavirüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ulusa seslenen Başkan Erdoğan yeni corona virüsü tedbirlerini açıkladı. Kabine toplantısının ardından vatandaşlar'' Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle büyükşehir statüsüne sahip 30 büyükşehirde ve Zonguldak ilimizde kısıtlama kararı verilmiş ve 4 gün süren bu süreç sonrasında kısıtlama sona ermişti. Şimdi ise 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı tatilinin hangi illerde ve kaç gün süreceği araştırılıyor. Buna göre Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte tüm bilgiler…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Buna göre; Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sorularının yanıtı belli oldu.

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