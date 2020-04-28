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Berberler ve kuaförler açılıyor mu, gelişmesi neler? Kuaförler ve ?

Koronavirüs önlemleri kapsamında güzellik salonları, kuaförler ve berberler kapatılmıştı. Bakanlık tarafından geçici süreliğine durdurulan kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin açılış tarihi ise merak konusu oldu. Bu noktada, berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının ne zaman açılacağı, kısıtlamanın Ramazan Bayramı öncesi kaldırılıp kaldırılmayacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 2020 kuaförler, güzellik salonları ve , resmi açıklama geldi? İşte, bilgileri...

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:59 ABONE OL
Berberler ve kuaförler açılıyor mu, son dakika gelişmesi neler? Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kuaför, güzellik salonu ve berberlerin çalışma faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı, fiziksel temasın üst düzeyde olduğu bu yerleri, salgın için tehdit oluşturduğundan kısıtlamaya tabi tuttu. Bu duruma karşın, 'Güzellik salonu, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı son günlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, güzellik salonu, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, resmi açıklama geldi mi? Kuaförler ve berberler Ramazan Bayramı öncesi açılır mı? İşte, tüm detaylar ve son dakika bilgileri!

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan sonrası normalleşmenin sinyalini vermişti. Bu noktada, Ramazan Bayramı öncesinde kuaför ve berberlerin kısa bir süreliğine olsa da açılması bekleniyor.

Uygulamanın kaldırıldığına yönelik genelge yayımlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

BİLİM KURULU DEĞERLENDİRECEK

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkeler mayıstan itibaren ekonomiyi açmaya başlıyor. Türkiye'de de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Hafta içinde bu konuyla ilgili olarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek. Görüşmelerden çıkacak öneriler Bilim Kurulu'na iletilecek. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı'nın da 'izin' vermesi durumunda ilk olarak berber ve kuaförlerin kontrollü şekilde açılabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, mayıs ortasına doğru AVM'lerin, sonra da restoranların kademeli açılabilmesi için çalışıyor.

CEZA NE KADAR?

Yasağa uymayan ve dükkanlarını yasak süresinde açan berberlere veya evlere tıraşa gidenlere 3 bin 150 lira ceza kesiliyor.

İstanbul'da AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika açıklaması geldi!

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Berberler ve kuaförler açılıyor mu, son dakika gelişmesi neler? Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?
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