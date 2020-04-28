Boğaz’da yunus şöleni

İstanbul Boğazı, transit gemi geçişi dışında neredeyse hiç deniz trafiği olmaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Boğaz trafiğindeki sakinlik nedeniyle yunuslar daha da sık görülmeye başladı. Yunuslar 8 ila 10'lu gruplar halinde gün boyu İstanbul Boğazı'nın mavi sularında dolaştı. Takip ettikleri balık sürülerinin peşinden Haliç Köprüsü'nün altına kadar gelen onlarca yunustan oluşan sürü, gün boyunca avlanıp tekrar Boğaz'da yüzmeye devam etti.Haliç'e kadar yunus sürülerinin girmelerinin bir diğer nedeni ise şehrin sessizliği olduğu ifade ediliyor. İstanbullular da sahil kenarlarına kadar özgürce gelen yunusların muhteşem danslarını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.