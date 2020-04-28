Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Boğaz’da yunus şöleni

Boğaz’da yunus şöleni

Sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe bürünen ’da, yunuslar kıyılara geldi. Balık kovalayıp oyunlar oynayan yunuslar adeta dans etti

MURAT ŞENGÜL MURAT ŞENGÜL Yaşam
Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Boğaz’da yunus şöleni
İstanbul Boğazı, transit gemi geçişi dışında neredeyse hiç deniz trafiği olmaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Boğaz trafiğindeki sakinlik nedeniyle yunuslar daha da sık görülmeye başladı. Yunuslar 8 ila 10'lu gruplar halinde gün boyu İstanbul Boğazı'nın mavi sularında dolaştı. Takip ettikleri balık sürülerinin peşinden Haliç Köprüsü'nün altına kadar gelen onlarca yunustan oluşan sürü, gün boyunca avlanıp tekrar Boğaz'da yüzmeye devam etti.

ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ
Haliç'e kadar yunus sürülerinin girmelerinin bir diğer nedeni ise şehrin sessizliği olduğu ifade ediliyor. İstanbullular da sahil kenarlarına kadar özgürce gelen yunusların muhteşem danslarını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaz’da yunus şöleni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA